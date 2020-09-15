أحمد حلمي: فترة الحظر لم تكشف لي صفات جديدة في منى زكي لهذا السبب

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:33 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

قال الفنان أحمد حلمي، إن فترة الحظر الذي فرضها علينا فيروس كورونا لم تكشف له أي صفات جديدة زوجته الفنانة منى زكي، وذلك لأنهما تعودا على المكوث في المنزل منذ زمن بعيد.

أما فيما يتعلق باكتشافه لصفات جديدة في زوجته الفنانة منى زكي قال أحمد حلمي خلال حلوله ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة" إنه اكتشف فقط معاناة زوجته في تربية أبنائه ووجد صفات فيهم لم يكن يعرفها مسبقا.

وأشار إلى أن أبنائه يحملون جميع الصفات فمنهم الهادئ ومنهم العصبي وكثير الأسئلة.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمي هو فيلم "خيال مآته" وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي ‏لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي‎.


أخبار تهمك

نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يتحرك لضم نجم العين الإماراتي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

سرًا.. ريال مدريد يقترب من خطف صفقة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 168 إصابة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 14 ساعة

مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة عن ضربة جزاء الاتحاد

منذ أقل من نصف ساعة

مصر المقاصة يصدم الأهلي بشأن محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع هدفي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فرصة العمر.. مانشستر سيتي يُفاجئ برشلونة ويحدد سعر جديد للصخرة

منذ ساعة و 24 دقيقة

ليس محمد إبراهيم.. فايلر يصدم الأهلي ويرفض الصفقة الكبرى

منذ ساعة

حل سريع .. "طائر النورس" ينقذ كومان

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

عاجل.. "الصحة": تسجيل 168 إصابة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

12:05 ص

فرصة العمر.. مانشستر سيتي يُفاجئ برشلونة ويحدد سعر جديد للصخرة

11:33 م

ليس محمد إبراهيم.. فايلر يصدم الأهلي ويرفض الصفقة الكبرى

11:58 م

حل سريع .. "طائر النورس" ينقذ كومان

10:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر