مقدمة قوية لـ"صاحبة السعادة" عن أحمد حلمي في أولى حلقات الموسم الجديد.. والفنان يرد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حل أمس الفنان أحمد حلمي، ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة "DMC"، في أولى حلقات الموسم الجديد.

ورحبت إسعاد يونس به قائلة: "لازم نرجع بهدية وبونبوناية، حد كل الناس مجمعة على حبه ومبيظهرش كتير وخطوته عزيزة وطلته هنية، وضحكته طعمة وحبيب الناس كلها وبيقولوا عليه البرنس في نفسه وبكل الحب والعشق والهيام والسعادة عشان ننسى الفترة اللي فاتت".

كما أبدى أحمد حلمى إعجابه ببرنامج صاحبة السعادة، قائلاً: "على مدار أربع سنين بتفرج على صاحبة السعادة من على الكنبة في البيت، وهتفرج على نفسي من على الكنبة في البيت".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة، والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 40 مليون جنية.

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