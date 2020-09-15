إحدى سكان عمارة الشربتلي: وزير النقل يقدم نموذجا رائعا لمصر الجديدة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:15 ص
كامل الوزير - وزير النقل
كامل الوزير - وزير النقل
شيماء حسن
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وجهت دينا ذو الفقار، إحدى سكان عمارة الشربتلي، الشكر لوزير النقل الفريق كامل الوزير، بعد وفائه بوعده فيما يتعلق بالقيام بالإصلاحات الخاصة بالعمارة بعد الهبوط الأرضي الذي تعرضت له ساحة سفارة البحرين منذ 26 يوليو الماضي.

وقالت "دينا" في لقائها عبر برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إن العمارة آمنة، وما حدث في إصلاحات العمارة يمثل نموذج رائع لمصر الجديدة التي تأخذ الوعد من المسؤول الذي يفي به وهو ما ينبني جدار من الثقة بين المواطن والمسؤول".

وفي وقت سابق، علق وزير النقل، كامل الوزير، على واقعة شروخ عمارة الشربتلي، وقال: "لا نريد أن نطلق أحكامًا ونصف وضع العمارة بالخطير دون نتائج اللجان الهندسية المتخصصة"، متابعًا "نحن نعمل في مناطق سكنية عديدة في 26 يوليو وبولاق أبوالعلا ولم يحدث شيء".

وأضاف الوزير أن "الشرخ حدث في عمود الركن بالعمارة، وهناك لجنة هندسية مشكلة من جامعة عين شمس متواجدة حاليًا بموقع العمارة وسننفذ نتائجها"، معلقًا "سفارة البحرين لم يحدث لها شيء، هناك فقط تصدع في أرضية الساحة الأمامية للسفارة وميل بالسور، ومن المقرر فك السور وإعادته أقوى مما كان".

وأكد أنه أصر على تشكيل اللجنة الهندسية من جامعة عين شمس، لكي تحمل صفة الحيادية، مردفًا "لا يوجد ميل أو تصدع في عمارة الزمالك كما تردد، ولا يوجد أي خطورة على العمارة".

وأردف: "سننفذ مطالب السكان وحال عدم رضائهم عن نتائج لجنة عين شمس لا نمانع من تشكيل لجة أخرى، بل ونرحب بانضمام سكان العمارة إلى اللجنة لو بينهم مهندسين"، مشيرا إلى أن الوزارة دفعت تعويضات لكل أسرة بقيمة 30 ألف جنيه للحصول على سكن بديل لمدة شهر.

يذكر أن عمارة "الشربتلي" عُرفت بـ"عمارة المشاهير"، لأنها عمارة عتيقة، عاش داخلها الفنان الكبير الراحل محمود المليجي، والمخرج الراحل عز الدين ذو الفقار، والفنانة علوية جميل، والفنانة نجاة، وغيرهم من أشهر الفنانين المصريين بالقرن الماضي.

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