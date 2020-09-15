الحكومة عن الموجة الثانية لـ"كورونا": علينا الاستعداد للأسوأ (فيديو)

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:34 ص
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
كـسـاب أحـمـد
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كافة الوزارات التزمت بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بأزمة كورونا، رغم تضرر بعض الوزارات من التوسع في الإجازات الخاصة بالموظفين خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق وتناغم بين كافة الوزراء في التعامل مع هذه الأزمة

ولفت "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، مساء الاثنين، إلى أنه يأمل في عدم حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا في مصر، معقبًا: "كورونا عودتنا أنها صعبة التوقع، ولكي ننجح في مواجهة هذا الفيروس علينا أن نستعد للأسوأ"

وأشار إلى أن العالم الآن يواجه الموجة الثانية للفيروس بشكل وأداء مختلف عن الموجة الاولى، وهذا بسبب اكتساب الكثير من الخبرات في التعامل مع هذا الفيروس خلال الـ 6 شهور الماضية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، عن خروج 808 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84969 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 101177 حالة من ضمنهم 84969 حالة تم شفاؤها، و5661 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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