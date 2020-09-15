أحمد حلمي يكشف تفاصيل معاناته مع أبناءه خلال فترة الحظر بسبب "كورونا"

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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كشف الفنان أحمد حلمي عن تفاصيل حياته اليومية مع عائلته خلال فترة الحظر بسبب أزمة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

وقال حلمي خلال لقاءه عبر برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة "DMC"، في أولى حلقات الموسم الجديد، إنه اكتشف مواهب جديدة لأبناءه وعلى رأسهم إبنته (لي لي) والتي قررت أن تعد لهم (الكيك).

وأضاف حلمي إنها في البداية كانت لا تتمتع بالمهارة في تحضيرها ولكنها بعد ذلك أتقنتها وباتوا يطالبونها بصنع الكيك كل يوم.

وتابع أحمد حلمي حديثه بأنه كان يعاني من التعامل مع طفله يوميا لكي يقنعه بأهمية غسل أسنانه قبل النوم مؤكدا على أنه كان يحاول إقناعه بكل الطرق.


يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة، والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 40 مليون جنية.

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