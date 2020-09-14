تشيلسي يفتتح مبارياته في الدوري الإنجليزي بالفوز على برايتون بالثلاثة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر
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حقق تشيلسي فوزًا عريضًا على حساب مضيفه برايتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب (فالمر)، انتظر الفريق اللندني حتى الدقيقة 23 من أجل افتتاح باب التسجيل من ركلة جزاء نفذها الإيطالي جورجينيو بالتخصص، وهو الهدف الذي انتهى به الشوط الأول.

وبعد 9 دقائق من بداية الشوط الثاني، أعاد برايتون المباراة لنقطة الصفر بهدف التعادل عن طريق المهاجم البلجيكي الشاب لياندرو تروسار.

إلا أن المدافع الشاب لتشيلسي ريس جيمس رد سريعاً بهدف تقمدم فريقه بعد دقيقتين فقط.

وفي الدقيقة 66 ضاعف كورت زوما من الغلة التهديفية لـ«البلوز» مضيفاً الهدف الثالث.

وبهذا يستهل فريق المدرب فرانك لامبارد الموسم بـ3 نقاط مهمة، تجعله في المركز الثالث مؤقتاً لحين انتهاء جميع مواجهات الجولة.

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لامبارد فيرنر تشيلسي برايتون الجوله الاولى

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