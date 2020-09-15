مشادة على الهواء بسبب استقالة عضو من المصريين الأحرار (فيديو)

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:43 ص
أيمن أبوالعلا
أيمن أبوالعلا
داليا الحسين
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كشفت الدكتورة هبة واصل، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، تفاصيل استقالة الدكتور أيمن أبو العلا من الحزب.

وقالت "واصل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة صدى البلد "الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب سأل الدكتور أيمن أبو العلا خلال اجتماع الهيئة العليا وقاله أنت مدخلتش الحزب بقالك 3 سنوات"، مشيرة إلى أن الأزمة بدأت برسالة تهديد من الدكتور أيمن أبو العلا على جروب الحزب.

وتابعت: "98% من أعضاء الهيئة العليا ردوا على الدكتور أيمن أبو العلا برسائل صوتية ورفضوا أسلوبه ثم تم عقد اجتماع طارئ اليوم للهيئة العليا، وتم رفض تفويض للتحدث بشأن قائمة انتخابات النواب أبو العلا".

وأكدت عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، أن حزب المصريين الأحرار سيخوض انتخابات مجلس النواب.

من جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار المستقيل، "طالبت الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب بتفويضي أو تفويض لجنة، ولم يصدر عني أي تهديد، وأنا متواجد في فرع الحزب في أكتوبر وزايد باستمرار".

وتابع "هناك شخصنة للأمور ولن أستطيع الاستمرار في هذا الحزب بأي حال من الأحوال، المصريون الأحرار أصبح حزب الرجل الواحد".

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