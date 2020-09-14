آخرهم الاتحاد.. ميناء الإسكندرية تعطل سفينة فايلر عن تحقيق الانجازات

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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وقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فخ التعادل أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

وبهذا فقد حرم الاتحاد السكندري، النادي الأهلي، من التتويج الليلة بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2019-2020، قبل نهاية المسابقة بـ 7 جولات.

الأهلي كان يحتاج إلى 3 نقاط لحسم بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا العام، ولكنه منع من ذلك، ليبقى في صدارة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة، ليؤجل حسم اللقب في الجولة المقبلة أمام مصر المقاصة.

يشار إلى أن السويسري رينيه فايلر كان حقق لقب كأس السوبر المصري النسخة قبل الماضية، حيث كان يتطلع إلى حصد لقبه الثاني مع القلعة الحمراء مبكرًا، مثلما فعل في مباراة الكأس التي جاءت بعد قدومه إلى الأحمر ببضعة أسابيع.

لم يكن الاتحاد السكندري مُعطل الأهلي الوحيد، فقد لعب سموحة السكندري أيضا، دورا في إيقاف سلسلة انتصارات الأحمر في الدور الأول، عندما أجبر الأهلي على التعادل الإيجابي بهدف.

وحُرم رينيه فايلر من معادلة رقم مانويل جوزيه موسم 2004-2005، بتحقيق 17 فوز متتالي، ليقف السويسري عند الانتصار رقم 16.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة منافسه مصر المقاصة يوم السبت المقبل الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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