تفاصيل محاول انتحار عامل بذبح نفسه في حلوان

كشفت تحريات رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة عن تفاصيل مأساوية في واقعة قيام عامل بذبح نفسة بحلوان.



ودلت التحريات أن العامل مريض نفسى ولديه شقيقين مقيمين بذات المنزل ومصابين بذات المرض النفسى.





وأضافت التحريات، أن أشقائه المرضى النفسيين لا يستطيعون التحرك أو الخروج من المنزل.



ومن جانبه، قالت "ن. ص"، شقيقة العامل المصاب بانه يعانى من حاله نفسيه اكتئاب ويتلقى علاج ودائم التحدث عن انتحاره منذ فتره.



وأفادت بانها شاهدته اليوم ممسكا لسلاح ابيض ' موس حلاقه ' وإحدث إصابته الموضحة، وعُثر على موس حلاقه بمكان إصابته.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم محمد السيسى، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان يفيد بوصول إشارة من مستشفى القصر العيني القديم بوصول "محمد ص ع"، ٣٢ سنة، عامل بشركة أسمنت، مصاب بجرح قطعي غائر بالرقبة من الأمام، وادعاء إحداث إصابته بنفسه بنفس العنوان وتم دخوله العمليات.





بالانتقال والفحص تبين أن المصاب يعاني من حاله نفسيه منذ فتره ويقطن صحبه والدته س س، ٥٦ سنة.





وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.