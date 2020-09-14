إصابة النائبة الكويتية صفاء الهاشم بفيروس كورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
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أعلنت صفاء الهاشم، النائبة بمجلس الأمة الكويتى اليوم الإثنين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد إجراء الفحوصات اللازمة التي أثبتت إجابيتها، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

 

وجاء إعلان الهاشم، بعد إعلان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أنه حتى الآن تأكدت إصابة أكثر من 5 نواب بفيروس كورونا المستجد.

 

ولفت الغانم إلى أنه تم تأجيل جلسة كانت مقررة غداً إلى "الثلاثاء" المقبل، على أن يتم فحص كل النواب "السبت".

 

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، تأكيد إصابة 708 حالات جديدة بالعدوى، وتسجيل 506 حالات شفاء، وحالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 95,472 حالة.

 

 

 

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