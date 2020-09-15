أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-9-2020.. 9 جنيهات ارتفاع بسعر المعدن الأصفر

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
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ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، تزامنا مع ارتفاع اسعار الذهب العالمي مدعومى بارتفاع الدولار بعد انقضاء إجازة البورصات العالمية للذهب التي عاودت عملها اليوم، ليصعد سعر جرام الذهب بنحو 9 جنيهات وجاءت أسعار الذهب وفقا لاخر تحديث على النحو التالي:

أسعار الذهب الآن

سعر الذهب عيار18 : 734.5 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 : 857 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 : 979.5 جنيهًا
الجنيه الذهب : 6856 جنيهًا


أسعار الذهب العالمي:

قفزت أسعار الذهب بما يصل إلى واحد بالمئة الاثنين مدعومة بضعف الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي هذا الأسبوع لاستقاء المؤشرات بشأن إجراءات التحفيز ومعدل التضخم المستهدف.

وفي أواخر جلسة التداول، كان الذهب في السوق الفورية مرتفعا 0.7 بالمئة عند 1955.60 دولار للأونصة. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة ليسجل عند التسوية 1963.70
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دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.3 بالمئة أمام منافسيه، مع ترقب الأسواق إعلان سياسة المجلس الأربعاء، وهو ما يعزز جاذبية المعدن الأصفر للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

لكن حد من تقدم الذهب إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر مع عودة الآمال حيال لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 بعد استئناف أسترا زينيكا التجارب السريرية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى. صعد السعر الفوري للفضة 1.6 بالمئة إلى 27.17 دولار للأونصة، وقفز البلاتين 3.22 بالمئة إلى 954.80 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.76 بالمئة إلى 2303.30 دولار للأونصة.

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