فرصة العمر.. مانشستر سيتي يُفاجئ برشلونة ويحدد سعر جديد للصخرة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اخر تطورات مفاوضات نادي برشلونة مع إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي بشأن التعاقد مع المدافع الإسباني الشاب إريك غارسيا خلال الصيف الحالي.

ووفقاً لموقع ‘‘مانشستر إيفنينغ نيوز " فإن مانشستر سيتي قد حدد سعر جديد من أجل التضحية بمدافعة خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي السماوي قد عرض على إدارة برشلونة الحصول مسبقاً على 40 مليون يورو مقابل التخلي عن غارسيا، وهو ما لاقي رفض تام من إدارة البلوغرانا نظرًا للموقف التعاقدي للاعب داخل ملعب الاتحاد.

ويسعي السيتي إلى الاستفادة المادية مع اللاعب قبل الرحيل بشكل مجاني بعد إنتهاء تعاقده الموسم المقبل، بذلك قررت إدارة النادي الإنجليزي تخفيض المبلغ المتفق عليه ليبلغ 25 مليون يورو.

يذكر أن مانشستر سيتي قد رفض عرض من نادي برشلونة يقدر بـ 10 ملايين يورو، مقسمة إلى 8 ملايين يورو كرسوم نقل ثابتة و2 مليون يورو كمتغيرات، من أجل التوقيع مع غارسيا خلال الصيف الحالي.

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مانشستر سيتي جارسيا برشلونة

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