يبيع شهادات ماجستير مضروبة.. ضبط مركز تعليمي وهمي بالقاهرة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:04 ص
المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مركز تعليمي وهمي بالقاهرة لترويج شهادات ماجستير دولية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس هندسة - مقيم بمحافظة القاهرة)،  بإدارة كيان تعليمي وهمى "بدون ترخيص" كائن بمدينة نصر بالقاهرة، ويتخذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا، وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي المختلفة عــــن مـــــزايا الـــدراســة بالمركز الثقافي زاعمًا كونه وكيلًا لجامعات وكليات تعليمية دولية، وأن المركز يمنح الدارسين شهادات ماجستير دولية تخصصية في مجالات (إدارة الأعمال MBA معتمدة لدى الجامعات المصريـة والأجنبية) تمكنهـــم مـن الالتحاق للعـمل بالشركات والمؤسســــات الكبـرى بالداخـــــل والخـــارج، وتمكـن مـن خــلال ذلك مـن استقطاب العـديــد مــن الأشخـــاص راغبي الحصــــــول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 35: 60 ألف جنيه عن كل شهادة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بمقر المركز المشار إليه وعُثر على عدد (266 شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من بينها عدد 29 شهادة خالية البيانات منسوب صدورها إلى جهات أجنبية- كلاشيه بلاستيكى باسم المركز- كمية من بيانات درجات وهمية للضحايا خلال الفترات الدراسية بالمركز ممهورة ببصمات أختام المركز- مجموعة من المستندات الخاصة براغبي الدراسة بالمركز- 129 إيصال إستلام نقدية من عملائه بإجمالي "تسعمائة وثمانون ألف جنيه").

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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