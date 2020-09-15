عميد "طب المنيا" يرد على فيديو لأم توثق احتضار ابنتها بالمستشفى الجامعي (فيديو)

قال حسام شوقي، عميد كلية طب المنيا، في تعليقه على مقطع الفيديو المتداول لأم توثق احتضار ابنتها الحامل بالمستشفى الجامعي إنه سيتم إجراء تحقيق دقيق للوقوف على ملابسات هذه الواقعة.



وأضاف "شوقي" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" أن المتوفية حضرت إلى المستشفى بأعراض اشتباه في فيروس كورونا وتدهور في العلامات الحيوية لجميع أعضائها، مشيرًا إلى أنه تم إجراء إسعافات أولية لها.



ونفى ما تردد بأن يكون إعطائها بعض أدوية فيروس كورونا كان السبب في تدهور حالتها والتسبب في وفاتها، مستطردًا "أن هذه السيدة مكثت 48 ساعة في المستشفى ولو كان في أي مشكلة في علاجه كانت والدتها أخذتها ولم تنتظر هذه المدة".



وتابع عميد كلية طب المنيا "حتى الآن لم تظهر نتيجة المسحة التي أجريت لها من يوم 5 سبتمبر الماضي في إحدى مستشفيات بني مزار".







إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، عن خروج 808 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84969 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 101177 حالة من ضمنهم 84969 حالة تم شفاؤها، و5661 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

