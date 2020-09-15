"التنمية المحلية": البناء العشوائي حول الشوارع لجراجات مفتوحة (فيديو)

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تسعى لوضع اشتراطات بنائية وأكواد للجراجات في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهذا الأمر، هدفه منع البناء العشوائي الذي أدى للازدحام المروري بسبب تحول الشوارع لجراحات مفتوحة.

وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن هناك مجموعة من الاشتراطات البنائية لهذه المحافظات، وضعت من قبل أساتذة متخصصين في التخطيط العمراني، وسيتم عرض هذه الاشتراطات على المجلس الأعلى للتخطيط العمراني لاعتمادها، ومن ثم تطبيعها على كافة المحافظات وفقًا لطبيعية كل محافظة، لافتَا إلى أن الوزارة تسعى للوصول إلى حلول مستدامة لمنع البناء العشوائي مرة أخرى في مصر.

هذا وكشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، آخر قرارات الوزارة بعد استقبال شكاوى المواطنين فيما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال "قاسم"،إنه تم تحويل 522 مسئولًا للنيابة و29 قيادة لأعمال إدارية بسبب مخالفات وتجاوزات تعلقت بهذه المخالفات، لافتَا إلى أنه يجري حاليًا فحص جميع شكاوى المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ القانون على الجميع سواسية.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الأراضي الزراعية.

وتضمنت تصريحات رئيس الوزراء ما يلي:
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه.

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مخالفات البناء قيمة التصالح الفجر الجيزة الإسكندرية

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