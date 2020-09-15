الحكومة: لا صحة لإغلاق المقاهي.. وقراراتنا تعيد الحياة لطبيعتها

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:30 ص
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
شيماء حسن
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نفى المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، ما تردد بشأن إغلاق المقاهي، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة.

وقال "سعد" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "لا صحة لإغلاق المقاهي، وقرارات الحكومة في اتجاه إعادة الحياة لطبيعتها".

وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن الحكومة قررت حضور 150 فردًا للاجتماعات والمؤتمرات، و300 فردًا في قاعات الأفراح المكشوفة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، عن خروج 808 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84969 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 101177 حالة من ضمنهم 84969 حالة تم شفاؤها، و5661 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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