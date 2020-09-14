نجم الأهلي يجرى أشعة لتحديد حجم إصابته

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:16 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يُجري رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة غدًا، الثلاثاء، للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري

واشتكى ربيعة من شد في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، وقام الجهاز الفني باستبداله لمنع تفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يعود الفريق إلى استئناف تدريباته مساء الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فريق مصر المقاصة المقرر لها السبت المقبل في بطولة الدوري.

وكان الأهلي قد تعادل مع الاتحاد دون أهداف، ورفع رصيده إلى 72 نقطة على قمة الدوري.

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