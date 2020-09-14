مدرب زعيم الثغر: كنا الأقرب للتسجيل أمام الأهلي

مدرب زعيم الثغر: كنا الأقرب للتسجيل أمام الأهلي
الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:09 م
علي نبوي
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علق طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على تعادل فريقه مساء اليوم أمام الأهلي في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وقال طلعت يوسف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"كنا الأقرب للتسجيل والأهلي لم يكن لديه أي فرص حقيقية لكني راض عن النتيجة والأداء".
وأضاف :"وقوفي على الخط طوال ٩٠ دقيقة لشعوري أن الموقف يستدعي ذلك وهو وضع استثنائي لأنك تواجه الأهلي، رغم أنني لا أفضل الوقوف لتوجيه اللاعبين أثناء اللقاء".
وزاد :"الاتحاد يمر بفترة انكسار وكان من الصعب أن نظهر بشكل قوي أمام الأهلي ونقدم مباراة جريئة هجومية، والأداء القوي جاء لأسباب نفسية وليست فنية".
وأكمل :"الأهلي يمتلك فريقين وأنا لو مدرب الفريق سأجد صعوبة في اختيار التشكيل كل مباراة".
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