بعد عودتها.. 13 شرطا لإقامة صلاة الجنازات في المساجد

عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" اجتماعها، أمس الاثنين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين.



واتخذت اللجنة عدد من القرارات الجديدة، المقرر البدء في تنفيذها اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، الموافق 21 سبتمبر، جاء على رأسها: الموافقة على إقامة صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة.



وبعد قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، تعكف وزارة الأوقاف على إعداد خطة للسماح بإقامة صلاة الجنائز.



وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، فإن الوزارة بصدد إعداد خطتها للسماح بصلاة الجنازة بالمساجد الكبرى التي بها ساحات مفتوحة أو صحن مفتوح في غير أوقات الصلوات الخمس أو الجمعة، وبالتنسيق مع القائمين على المسجد لفتحه في غير أوقات الصلوات الخمس وغير وقت صلاة الجمعة، مع مراعاة الضوابط التي تقرها الوزارة في هذا الشأن.



وفيما يلي من سطور، تستعرض " الفجر " ضوابط إقامة صلوات الجنائز.



1- تقام صلاة الجنائز في المساجد الكبرى التي بها ساحات مفتوحة أو صحن مفتوح.



2- تقام صلاة الجنائز في غير أوقات الصلوات الخمس أو الجمعة، ويتم ذلك بالتنسيق مع القائمين على المسجد لفتحه في غير الأوقات المحظورة بقرار اللجنة.



3- مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من توقيت فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد عن 15 دقيقة على الإطلاق، مع عدم السماح للجنازة بالانتظار، بحيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة، ثم يتم الانصراف.



4- عدم فتح دورات المياه للوضوء وخلافه.



5- على المشيعين الالتزام بارتداء الكمامات، ولا يتم السماح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة لأداء صلاة الجنازة، وفى حالة عدم التزام الجميع بارتداء الكمامة لا يتم فتح المسجد.



6- الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات.



7 - لا يتم السماح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به.



8- إذا كانت الصلاة في صحن المسجد المكشوف، يتم إحضار مفرش بلاستيكي أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش.



9- وإذا كانت الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد "خارج المسجد نهائيًا"، يكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين.



10- في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف، تتم الصلاة على الجنازة عند القبر، أو في أي ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به، وفق ظروف كل منطقة.



11- التجربة ستكون محل تقييم مستمر من قبل وزارة الأوقاف ومديرياتها وإداراتها بمختلف المحافظات، وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه، بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات.



12- تكلف جميع المديريات بموافاة رئيس القطاع الديني بالمساجد الكبرى التي بها ساحات أو صحن مكشوف في موعد أقصاه السبت المقبل الموافق 19 سبتمبر للإعلان عنها، والتنبيه على القائمين عليها بالتزام التعليمات، وأخذ علمهم توقيعا كتابيا على الالتزام بها.



13- لا يتم السماح بإقامة صلاة الجنازة قبل اعتماد المساجد المعدة لذلك من رئيس القطاع الديني.