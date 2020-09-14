فايلر يكشف سبب تغيير ربيعة أمام الاتحاد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السبب وراء استبدال رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر بين شوطي مواجهة الفريق أمام الاتحاد السكندري.

وكان المدرب السويسري قد قام بتغيير ربيعة بين شوطي المباراة أمام الاتحاد السكندري، ودفع بزميله أحمد فتحي بديلا له.

وقال فايلر إن رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفيةـ، وفضلت استبداله.

وتابع بأنه قام بتغيير اللاعب وخروجه من المباراة للحفاظ عليه من التعرض لإصابة قوية أو تفاقم الشد العضلي.

وتعادل الأهلي أمام الاتحاد السكندري مساء اليوم بدون أهداف في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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