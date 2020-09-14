سرًا.. ريال مدريد يقترب من خطف صفقة برشلونة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ريال مدريد قد بدأ في التحرك السريع من أجل التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لشبكة ‘‘سبورت ميدياسيت‘‘ فإن النادي الملكي يسعي إلى أستغلال تعثر مفاوضات برشلونة مع إدارة النيراتزوري من أجل قلب الطاولة على غريمة التقليدي والتعاقد مع " السفاح " الأرجنتيني.

وأشارت الشبكة أن إدارة إنتر ميلان قد حافظت على السرية التامة في مفاوضات ريال مدريد مع لاوتارو مارتينيز، حتي لا تشعل الأجواء داخل الكامب نو، وتعطل وصول اللاعب التشيلي آرتورو فيدال إلى جوزيبي ميادزا خلال الصيف الحالي.

ونوهت الشبكة أن إنتر ميلان يسعي إلى بيع لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة أو ريال مدريد بمبلغ لا يقل عن 100 مليون يورو، من أجل توفير سيولة كبيرة تسمح للنادي الإيطالي التعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي بناء على طلب من أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.

واختتمت الشبكة أن وكلاء اللاعب الأرجنتيني قد اتفقوا مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على حصول موكلهم على 8 مليون يورو كراتب سنوي في حال الوصول إلى سانتياغو برنابيو.

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