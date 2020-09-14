أول تعليق من فايلر بعد تعادل الأهلي أمام الاتحاد السكندري

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:53 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
Advertisements
تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تعادل فريقه في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري بدون أهداف في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"واجهنا خصم قوي وخرجنا بنقطة من المباراة وهذه هي كرة القدم ".

وأضاف :"التعادل في مباراة اليوم غير مرتبط بالأسباب النفسية أو استعداد اللاعبين للتتويج باللقب ولدينا العديد من المباريات لحسم الدوري".

وأشار :" لم نفكر في الاحتفال باللقب أو نخطط لأي شئ اليوم".

وأوضح :" لدي العديد من اللاعبين وتعديل التشكيل حسب حاجة المباراة وطبيعة الفريق المنافس".

وعن مستوى النيجيري جونيور أجاي قال :"أجاي بعيد عن مستواه ويحتاج إلى بعض الوقت".

وحول أداء حكم المباراة قال فايلر :"لا أريد التعليق على التحكيم وأداء حكم مباراة اليوم".

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ حوالي 3 ساعات

مصر المقاصة يصدم الأهلي بشأن محمد إبراهيم

منذ ثلث ساعة

سرًا.. ريال مدريد يقترب من خطف صفقة برشلونة

منذ ثلث ساعة

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من فايلر بعد تعادل الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ 33 دقيقة

حل سريع .. "طائر النورس" ينقذ كومان

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتحرك لضم نجم العين الإماراتي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - إصابة مدرب الأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

ليس صلاح.. برشلونة يستهدف التعاقد مع «المرعب» لخلافة ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع هدفي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 12 ساعة

أخر تطورات أزمة سواريز مع برشلونة

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

حل سريع .. "طائر النورس" ينقذ كومان

10:32 م

مصر المقاصة يصدم الأهلي بشأن محمد إبراهيم

11:05 م

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع هدفي الأهلي

09:34 م

سرًا.. ريال مدريد يقترب من خطف صفقة برشلونة

11:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر