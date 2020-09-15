شاهد.. ماذا قال وزير الري عن سد النهضة

كشف الدكتور خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل لقاء الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مع عدد من شباب للتنسيقية للحديث حول مستجدات أزمة سد النهضة.



وقال "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، إن وزير الري أكد أن مصر دولة مؤسسات، وسرد تفاصيل بناء سد النهضة، فضلا عن معلومات بشأن الاحتياطي المائي لمصر، مشيرا إلى أن وزير الري أكد تعامل مصر بمنتهى الحكمة والدبلوماسية مع أزمة سد إثيوبيا.



وتابع أن هناك تنسيق كامل بين كافة المؤسسات المصرية المعنية بملف سد النهضة، ووزير الري أكد على أهمية نشر ثقافة ترشيد المياه، مردفا أن وزير الري أطلعنا على خطط الحفاظ على ارتفاع منسوب المياه.



وأضاف أن وزير الري أكد أن مصر لن تتنازل عن اشتراطاتها في دعم التنمية في إثيوبيا بالشكل العادل، مشيرا إلى أن اللقاء شهد الحديث حول التعديات على المياه بمصر وطرق مواجهتها، فضلا عن أساليب الري الحديث التي تتبعها الوزارة.



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قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إننا نعيش في بداية سنة مائية، والفيضان يصل إلى مصر في 3 أشهر "أغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر".



وتابع "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أن هناك أمطارًا على بعض محافظات الصعيد تنبأت الأرصاد بها خلال الأيام الماضية.



وأكد السباعي على أن الوضع في مصر مختلف عن السودان، ولا يمكن أن يحدث في مصر مثل ما حدث في السودان، لأننا اتخذنا الاستعداد الفنية والعلمية لمواجهة أي فيضانات وسيول.



وأشار إلى أن حجم الفيضان المتوقع على مصر وفقا للمؤشرات أكبر من المتوسط، وأعلى من العام الماضي، وهناك طوارئ طوال العام.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أن السد العالي جاهز لاستقبال السيول المتوقعة، ولا تأثير لفيضانات السودان على مصر.



واستطرد "الولايات المتحدة أدركت الخطأ الإنشائي لسد النهضة وهو ما دفعها إلى وقف المعونات لإثيوبيا، وليس حبًا لمصر كما أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما".

