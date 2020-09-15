شاهد.. ماذا قال وزير الري عن سد النهضة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:48 ص
محمد عبدالعاطي
محمد عبدالعاطي
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الدكتور خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل لقاء الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مع عدد من شباب للتنسيقية للحديث حول مستجدات أزمة سد النهضة.

وقال "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، إن وزير الري أكد أن مصر دولة مؤسسات، وسرد تفاصيل بناء سد النهضة، فضلا عن معلومات بشأن الاحتياطي المائي لمصر، مشيرا إلى أن وزير الري أكد تعامل مصر بمنتهى الحكمة والدبلوماسية مع أزمة سد إثيوبيا.

وتابع أن هناك تنسيق كامل بين كافة المؤسسات المصرية المعنية بملف سد النهضة، ووزير الري أكد على أهمية نشر ثقافة ترشيد المياه، مردفا أن وزير الري أطلعنا على خطط الحفاظ على ارتفاع منسوب المياه.

وأضاف أن وزير الري أكد أن مصر لن تتنازل عن اشتراطاتها في دعم التنمية في إثيوبيا بالشكل العادل، مشيرا إلى أن اللقاء شهد الحديث حول التعديات على المياه بمصر وطرق مواجهتها، فضلا عن أساليب الري الحديث التي تتبعها الوزارة.

اقرأ أيضًا.. "الري": نعيش في بداية سنة مائية
قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إننا نعيش في بداية سنة مائية، والفيضان يصل إلى مصر في 3 أشهر "أغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر".

وتابع "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أن هناك أمطارًا على بعض محافظات الصعيد تنبأت الأرصاد بها خلال الأيام الماضية.

وأكد السباعي على أن الوضع في مصر مختلف عن السودان، ولا يمكن أن يحدث في مصر مثل ما حدث في السودان، لأننا اتخذنا الاستعداد الفنية والعلمية لمواجهة أي فيضانات وسيول.

وأشار إلى أن حجم الفيضان المتوقع على مصر وفقا للمؤشرات أكبر من المتوسط، وأعلى من العام الماضي، وهناك طوارئ طوال العام.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أن السد العالي جاهز لاستقبال السيول المتوقعة، ولا تأثير لفيضانات السودان على مصر.

واستطرد "الولايات المتحدة أدركت الخطأ الإنشائي لسد النهضة وهو ما دفعها إلى وقف المعونات لإثيوبيا، وليس حبًا لمصر كما أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيضانات السودان بوابة الفجر الفجر السودان الري

أخبار تهمك

حل سريع .. "طائر النورس" ينقذ كومان

منذ ساعتين و 23 دقيقة

قبل رحيله.. أبيدال طالب برشلونة بالتعاقد مع جوهرة رين الشابة

منذ ساعة و نصف

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يتحرك لضم نجم العين الإماراتي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 168 إصابة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

ليس محمد إبراهيم.. فايلر يصدم الأهلي ويرفض الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

فرصة العمر.. مانشستر سيتي يُفاجئ برشلونة ويحدد سعر جديد للصخرة

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع هدفي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

سرًا.. ريال مدريد يقترب من خطف صفقة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 11 ساعة

مصر المقاصة يصدم الأهلي بشأن محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

وزير الري الأسبق: هناك مماطلة مستمرة من إثيوبيا في مفاوضات السد (فيديو)

أمامنا أسبوع.. وزير الري يكشف مستجدات سد النهضة

الري ترد على أنباء بدء أثيوبيا تخزين المياه في سد النهضة

معتز عبدالفتاح: إثيوبيا أذكى من الدخول في صراع مع مصر (فيديو)

تصريح عاجل من الري بشأن التقرير النهائي لمفاوضات سد النهضة (فيديو)

الري تكشف تأثير فيضانات السودان على مصر والسد العالي (فيديو)

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

عاجل.. "الصحة": تسجيل 168 إصابة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

12:05 ص

فرصة العمر.. مانشستر سيتي يُفاجئ برشلونة ويحدد سعر جديد للصخرة

11:33 م

ليس محمد إبراهيم.. فايلر يصدم الأهلي ويرفض الصفقة الكبرى

11:58 م

حل سريع .. "طائر النورس" ينقذ كومان

10:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر