"متحدث الوزراء": مليون و100 ألف طلب تصالح حتى الآن

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علق المستشار نادر سعد، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، على تنظيم معرض الكتاب فى موعده خلال يناير المقبل، أم لا، قائلًا:" أى نشاط فى يناير له حديث آخر.. لأننا لا نعلم كيف سيكون الوضع الوبائى فى هذا الشهر ولجنة الأزمات تنعقد بشكل دورى لمقارنة الأوضاع على الأرض ومن ثم يتم اتخاذ القرارات المناسبة التى تحافظ على عودة الحياة اتباع الإجراءات الصحية معًا".



وأضاف " سعد"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ما تم اتخاذ قرار بشأنه هو معرض الإسكندرية بحضور 50% وبمكان مكشوف.



وأكد "متحدث الوزراء"، أن طلبات التصالح فى مخالفات البناء بلغ مليون و100 ألف طلب، مشيرًا إلى أن مؤتمر رئيس الحكومة، كان له مفعول إيجابى كبير، وتابع:" بدأنا نلحظ تزاحم فى التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، ولذلك الوحدات المحلية ستعمل حتى التاسعة مساءً حتى نقلل التزاحم ونشجع المزيد من المواطنين على الإقبال على التصالح، وتابع:"البعض يعمل فى أيام العطلات الأسبوعية"



ولفت "متحدث الوزراء"، إلى أن الأعداد المقبلة على التصالح فى تزايد مستمر، كون الإجراءات التى أعلنت عنها الدولة مؤخرًا، لقت هواء فى الشارع ونتج عنها تحرك إيجابى.



وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.



وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..



- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه







