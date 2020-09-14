آخر قرارات وزارة التنمية المحلية بعد استقبال شكاوى المواطنين (فيديو)

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، آخر قرارات الوزارة بعد استقبال شكاوى المواطنين فيما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الاثنين إنه تم تحويل 522 مسئولًا للنيابة و29 قيادة لأعمال إدارية بسبب مخالفات وتجاوزات تعلقت بهذه المخالفات.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أنه يجري حاليًا فحص جميع شكاوى المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ القانون على الجميع سواسية.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.

وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..

- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

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