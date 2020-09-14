كورونا.. بريطانيا تسجل 2621 إصابة جديدة بالفيروس

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
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أعلنت هيئة الصحة العامة البريطانية تسجيل 2،621 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي.

 

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن هيئة الصحة العام البريطانية اليوم الإثنين قولها: إن حصيلة الإصابات بكوفيد 19 في المملكة المتحدة بلغت 371،125 حالة.

 

وأضاف، أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بالفيروس التاجى خلال الساعات الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 41،637 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 29,364 مليون إصابة، بينهم أكثر من 931 ألف حالة وفاة، وأكثر من 21,179 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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