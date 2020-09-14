"مكافحة كورونا": من حق المتطوع لتجارب كورونا "الانسحاب".. وإحنا مش فئران (فيديو)



وأضاف حسنى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "أخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار"، مساء الإثنين أن التجارب السريرية للقاح الوباء عبارة عن 3 مراحل للتأكد من فعاليته قبل بدء التصنيع.



وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: "نحن حريصون على الاستفادة من التجارب حول العالم فيما يتعلق باللقاحات المختلفة"، مشددا على أن الدولة حريصة على التعامل بأدمية واحترام المتطوعين في تجارب اللقاح، معقبًا: "إحنا مش فئران تجارب.



ونوه إلى أن إجراء التجارب السريرية على المتطوع الواحد تتم على مرحلتين، مؤكدا أن مصر نجحت حتى الأن في مواجهة الوباء من خلال التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.



ولفت رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إلى أنه تم تجربة اللقاح في الصين والإمارات قبل مصر.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 900 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84161 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 101009 حالة من ضمنهم 84161 حالة تم شفاؤها، و5648 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنه من حق المتطوع لتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" الانسحاب في أي وقت.