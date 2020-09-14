"متحدث الوزراء": العاملين بقاعات الأفراح آخر فئة كانت تعاني من الإغلاق بسبب كورونا

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إن قرارات الحكومة المتعلقة بفتح قاعات الأفراح مشروط بإلالتزام بالإجراءات الصحية والأحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، وتابع:" القاعات المفتوحة التى لا سطح لها، وبحد أقصى لا يتجاوز 300 فرد"، لافتًا إلى أن القرار يدخل فى نطاقه قاعات الأفراح المستقلة التى تملكها أفراد وتخضع لمراقبة المحليات.



وأضاف " سعد"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن العاملين بقاعات الأفراح كانوا يعانوا على مدى الشهور الستة الماضية بسبب قرارات الإغلاق بسبب جائحة كورونا، وتابع:"تم السماح لهم بالعمل وتعد هى أخر فئة كانت تعانى من جائحة كورونا".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 900 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84161 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 101009 حالة من ضمنهم 84161 حالة تم شفاؤها، و5648 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

