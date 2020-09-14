" الوزراء" : الدولة المصرية مستعدة لمواجهة الموجة الثانية (فيديو)

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية مستعدة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا "كوفيد-19" خاصة أن بعض الدول تواجهها حاليا، موضحا أن إسرائيل والأردن يواجهان وضعا صعبا.

وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"، اليوم الإثنين "أن شهور الشتاء سيكون لدينا الإنفلونزا الموسمية بجانب فيروس كورونا، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وتابع: قاعات الأفراح سيتم فتحها جزئيا هذه الفترة، وذلك باختيار القاعات المكشوفة فهي التى سيتم فتحها فقط، وكذلك الجنازات والمعارض ستكون في أماكن مفتوحة"، مضيفا: "مسموح بالعمل في القاعات المفتوحة اعتبارا من يوم 21 الموافق ليوم الأثنين المقبل من الشهر الجاري، وذلك بعد 5 أو 6 أشهر من الإغلاق".

ولفت إلى أن الحكومة لديها خطة جاهزة ومحكمة في حالة قدوم موجة ثانية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك 21 مستشفى عزل الآن، معقبا: "نستعد للأسوأ.. ونحاول الحصول على لقاح كورونا حال توافره ".

وحول موعد دخول المدارس قال المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه لا تغيير في موعد الدراسة ولم يتم طرح هذا الامر.

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