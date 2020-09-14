محمود سعد يناقش مع ربيع ياسين ترتيبات معسكر منتخب الشباب

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:46 م
محمد جمال
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عقد الدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع الكابتن ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب تم خلاله مناقشة الترتيبات الخاصة بالمعسكر المفتوح للمنتخب الذى ينطلق يوم 19 من الشهر الجارى حتى نهاية الشهر نفسه، نظرا لآن قوام المنتخب من لاعبى الدورى الممتاز.

 وقال عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب، إن الجهاز الفنى اختار 31 لاعبا من بينهم محمود صابر المحترف فى تونس، ومحمود مظهر عاشور المحترف باليونان، وجاري التنسيق مع الاندية من أحل السماح للاعبيها بالانضمام للمعسكر المفتوح مع تركهم للمشاركة مع انديتهم فى مباريات الفريق الاول.

 وأضاف، أنه من المقرر أن يتخلل المعسكر المفتوح ثلاث مباريات ودية مع فرق الدورى الممتاز.
وأوضح محفوظ، أن هناك اتجاها لاقامة دورة ودية بالقاهره خلال شهر اكتوبر القادم مع منتخبات عربية بعيدا عن دول شمال افريقيا  التى نشارك معها فى تصفيات بطولة افريقيا المقرر اقامتها خلال الفترة من 7 الى 24 نوفمبر القادم بتونس،  حيث يصعد منتخبين من منتخبات شمال افريقيا.

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