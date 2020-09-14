خلال أيام.. عبدالناصر محمد يبدأ مهتمه مع بهلا العمانى بـ4 صفقات مصرية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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فى هدوء شديد أنهى عبدالناصر محمد المدير الفنى السابق لفريق مصر اتفاقه مع مسؤلى نادى بهلا العمانى لتولى تدريب الفريق فى المباريات المتبقية من الدورى الحالى مع البقاء مع الفريق فى الموسم الجديد.

وأرسل عبدالناصر محمد صورة جواز سفره إلى مسؤلى بهلا من أجل استخراج التاشيرة واتمام الإجراءات هناك خاصة وأن الإدارة تسعى لسفره سريعا إلى عمان لبدء الإستعداد لمباراة الفريق القادمة والتى تحدد لها يوم 23 أكتوبر المقبل.

واتفق عبدالناصر محمد على الحصول على راتب شهرى يفوق ما كان يحصل عليه فى نادى مصر بالإضافة إلى بعض الإمتيازات الأخرى مع توفير سكن فاخر ووسيلة تنقل أثناء وجوده فى عمان.

واتفق مدرب مصر السابق على التعاقد مع 4 لاعبين مصريين خلال موسم الإنتقالات الصيفية القادمة من أجل تدعيم الفريق بالشكل الذى يخدم مخططه فى الحصول على البطولات مع بهلا العمانى.

ويعاونه خلال رحلته فى عمان مصطفي عسكر فى منصب المدرب العام ووسام اسماعيل مدرباً لحراس المرمى.

وأكد عبدالناصر محمد أنه سعيد بالإقدام على هذه الخطوة خصوصا فى ظل تمسك ادارة بهلا بالتعاقد معى وتوفير كافة سبل الدعم وأنه فى انتظار استخراج التأشيرات الخاصة بكل أفراد الجهاز الفنى الذى سيعاونه خلال هذه الرحلة.

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