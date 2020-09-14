"رايتس ووتش": يجب وقف تدخل أطراف النزاع اليمني في عمليات الإغاثة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:11 م
بوابة الفجر
وكالات
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حرصت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على تأكيد موقفها بخصوص وقف تدخل أطراف النزاع اليمني في عمليات الإغاثة.
وشددت المنظمة على ضرورة وقف تدخل أطراف النزاع اليمني في عمليات الإغاثة، مشيرة أن هذا التدخل يثني المانحين عن تقديم مساعداتهم ويعرض الملايين الذين يعتمدون على المساعدات للخطر.

وأشارت المنظمة أيضا إلى أنه يتم تدريجيا توقف خدمات الصحة والصرف الصحي والتغذية، التي تحمي الملايين من الجوع والمرض بجميع أنحاء البلاد، وسط نقص حاد في التمويل.

وفي سياق متصل، كانت قد أجرت السعودية مباحثات هاتفية منفصلة مع مصر والإمارات والبحرين وجيبوتي، تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة ولاسيما ما يتعلق بالشأن اليمني.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، أن الجبير أجرى اتصالات هاتفية بوزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حيث استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق في الشأن اليمني.

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