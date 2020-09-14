الديهي: دخول شركة عالمية للتجارة الإلكترونية لمصر شهادة ضمان للاقتصاد الوطني

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قرار شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية، التي بلغت أرباحها السنوية 315 مليار دولار، دخول السوق المصرية، يعتبر شهادة ضمان وصلاحية للاقتصاد المصري.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، أن قرار استثمار عملاق التجارة الإلكترونية في السوق المصري، خاصةً في الصعيد؛ لتيقن "أمازون" من ثبات النظام السياسي واستقرار السوق التجاري والصناعي في مصر.

وأشار إلى أن محاولات الشركات الأجنبية النفاذ للسوق المصرية يأتي عقب تزايد الطلب على التجارة المحلية، ويؤكد أن لدى الدولة مناخ جاذب للاستثمار، بفضل التوسع في إنشاء المدن الجديدة عبر المحافظات المختلفة.
وتابع مقدم البرنامج: "طلب أمازون يعكس الكثير مما جرى داخل مصر من إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الماضية"، مؤكدًا: "سوق مصر واعدة".

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قال الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولي السابق إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يؤكد صلابة الاقتصاد المصري ويعني تغطية واردات مصر لمدة 8 أشهر.

وتابع "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الزيادة في الاحتياطي تستمر للشهر الثالث على التوالي وهو ما يؤكد أن الاقتصاد يتصاعد رغم جائحة كورونا كما أن احتياطات الذهب لها مفعول جيد ببلوغها 79 ونصف طن ذهب.

وأضاف أن مكونات الاحتياطي صلبة سواء من العملات أو الذهب وترتيبنا رقم 6 في الوطن العربي باحتياطي الذهب.
وأشار الفقي إلى ان مصر ملتزمة دوما في تسديد أقساط القروض تعدت في 9 أشهر مبلغ 12 مليار دولار ومع ذلك يزيد الاحتياطي النقدي.
وأوضح أن ما تنتجه مصر من الكهرباء خلال السنوات الست السابقة تم مضاعفته ليصبح هناك فائض في الإنتاج ويتم البحث عن تصديره.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافى احتياطي النقد الأجنبي لديه بقيمة 51 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضى ليصل الى مستوى 38.366 مليار دولار بالمقارنة مع 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو السابق عليه.

ويكشف المركزي عن احتياطى النقد الأجنبي بشكل مبدئى فى الأسبوع الأول من كل شهر، وهو أحد المؤشرات الهامة التى تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجى وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.

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