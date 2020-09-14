أحمد موسى: قنوات الإخوان تجلد الهارب محمد علي.. والمصريون لا يقتنعون بالخونة (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي الهارب محمد علي ظهر مضطربا خلال لقائه مع عدد من القنوات الإرهابية.



وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "القنوات الإرهابية تعمدت جلد الإرهابي الخائن محمد علي، وعاملوه بمنتهى الاحتقار"، مشيرا إلى أن الإرهابي الهارب قام بإشارات خلال الحوار تدل على إدمانه.



وأضاف الإعلامي: "الشعب المصري العظيم لا يمكن أن يقتنع بكلام الخونة، هل الناس هتنزل الشارع عشان لص حرامي ولا عشان إخوان إرهابيين"، مشيرا إلى أن الهارب محمد علي طلب لجوء سياسيا.



وفي وقت سابق، استعرضت قناة إكسترا نيوز، أكاذيب المقاول الهارب محمد على، وفشله في التحريض ضد الدولة المصرية، حيث أكد الكاتب الصحفى على حسان رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن حملات التحريض التي يشنها المقاول الهارب محمد على، هي محاولة لخدمة أهداف جماعة الإخوان الخبيثة، مشيرا إلى أن تلك الدعوات لن تنجح لأن الشعب المصرى على وعى بهذه الأهداف الخبيثة.





وأضاف رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الأجهزة المعادية التي تدعم المقاول الهارب محمد على أفلست ولم تعد تجد أشخاص يؤدون أهدافها لذلك اختارت من جديد الهارب محمد على كى يظهر من جديد ليحرض ضد مصر رغم فشله في السابق.





وأوضح أن الإخوان والهارب محمد على خونة يحملون أجندات خارجية تستهدف نشر الفوضى وبث الأكاذيب ضد مصر، لافتا إلى أن الشعب المصرى لن يسمع لتلك الدعوات التحريضية التي تطلقها الإخوان والمقاول الهارب محمد على.