تصريح مثير للجدل لرئيس بنك مصر حول مهلة وقف أقساط القروض (فيديو)

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أكد محمد الاتربي، رئيس بنك مصر، إنه لا نية لتجديد المهلة التي أطلقها البنك المركزي بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا لوقف أقساط القروض المستحقة سواء للأشخاص أو الشركات 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء المهلة في سبتمبر الحالي.



وقال "الاتربي" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الاثنين: "البنك المركزي ترك الأمر للبنوك لاتخاذ ما تراه بشأن تمديد المهلة وفقًا لدراسة حالة كل عميل وفقًا للتدفقات النقدية لديها".



وأضاف "سيتم دراسة حالة كل عميل على حدة حسب القطاع الذي يعمل فيه، وسيكون قرار مد المهلة اختياريًا بإعطاء الحرية لكل بنك لاتخاذ ما يراه".

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قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت الدافع الأكبر لتحقيق النجاح، مضيفا: "البا لن يكون هناك مد لفترة الفوائد المؤجلة بسبب كورونا، وبصفة عامة ندرس الأمر، كون هذا القرار ضخم وكان بمثابة تضحية من أجل مساعدة المجتمع سواء أفراد أو شركات".



ووجه"عامر"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"،اليوم الأربعاء، الشكر إلى البنك الأهلي والمصري لجهودهما خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه يتم إزالة أية معوقات أمام الاستثمار.



وحول أهمية الصندوق السيادي قال محافظ البنك المركزي "يسهل عملية الاستثمار الأجنبي، وتنمية الأصول المصرية وإدارتها بشكل أفضل".



وتابع محافظ البنك المركزي "سوق الأوراق المالية وصل إلى النضج لكنه يحتاج إلى تمويل جديد".



وحول جهود القضاء على السوق السوداء للعملة قال "كانت صعبة أوي، ونفذنا إجراءات كثيرة تتمثل في مرور مصرفيين على شركات الصرافة، مصر عمرها ما هتضر".

