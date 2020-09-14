وسط ترقب أرتيتا.. لاكازيت يحسم مستقبله مع أرسنال

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
محمود صبري
Advertisements

حسم الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي مستقبله رفقة الجانرز الموسم المقبل، في ظل أهتمام عدد كبير من أندية القارة العجوز أبرزها يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وسجل لاكازيت أول هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد ، للمرة الثانية في مسيرته.

ويستهدف نادي يوفنتوس الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي من في ظل البحث عن مهاجم جديد بعد رحيل الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى إنتر ميامي الأمريكي.

حيث حاولت السيدة العجوز الحصول على خدمات المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة بعد الخروج من حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان، الا أن جنسية اللاعب والجوانب السفر الإيطالي قد وقفوا سد منيع لإتمام الصفقة.

واتجهت إدارة يوفنتوس صوف المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، مما دفع إدارة ألروخيبلانكوس إلى اللجوء لخدمات لاكازيت لتعويضه في حال الرحيل.

وعلق لاكازيت على الموقع الرسمي لنادي أرسنال  عقب الفوز على فريق فولهام في افتتاح البريمرليج قائلاً :" أنا سعيد حقا في آرسنال".

وأضاف :" الصحافة والأشخاص الآخرون فقط هم الذين يقولون إنني لست كذلك. أريد أن ألعب وأحقق الألقاب. نريد أن نكون عدوانيين مع الكرة وبدونها وتحسين كل جانب من جوانب لعبتنا ".

وتابع :"أردنا الفوز والحصول على الشباك النظيفة. دفاعياً أعتقد أننا قمنا ببعض الأشياء الجيدة واحترمنا ما يريده المدرب. في النهاية فزنا لذا الجميع سعداء هنا ".

واختتم :" يريدنا أرتيتا أن نكون مثاليين. نحن نعمل كثيرًا في الأسبوع لهذا النوع من الألعاب لأننا نعلم أنها مهمة حقًا للموسم. علينا أن نحترم ما يريد".

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ أقل من ساعتين

نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة القرن.. مانشستر سيتي يقدم عرضًا رسميًا لضم نجم أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع هدفي الأهلي

منذ 18 دقيقة

فايلر يُشهر الكارت الأحمر في وجه نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي.. واللاعب يرد

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يتحرك لضم نجم العين الإماراتي

منذ أقل من ساعة

برشلونة يستهدف مهاجم الـ "تري كولور"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ صحة عامة يحذر: كورونا لم ينته بعد ونشهد عودة غير آمنة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 11 ساعة

ليس صلاح.. برشلونة يستهدف التعاقد مع «المرعب» لخلافة ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد بالدوري

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

الزمالك يتحرك لضم نجم العين الإماراتي

09:04 م

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

06:01 م

الأهلي يحسم صفقة جديدة

08:03 م

نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

06:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر