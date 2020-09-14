قرار جديد من وزارة التموين بشأن صرف الكمامات الطبية على البطاقات

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:14 م
وزارة التموين والتجارة الداخلية
وزارة التموين والتجارة الداخلية
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أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرار يحمل الرقم 41 لسنة 2020، والخاص بصرف الكمامات بنسبة 5% من قيمة كل استعاضة للتاجر التمويني إجباريًا.

وبحسب القرار، تحدد شركتي الجملة عدد الكمامات التس يتم صرفها، من منافذ مشروع "جمعيتس" والمجمعات الاستهلاكية، وأن يتم تعامل الكمامات مثل باقي السلع "الزيت والسكر" وأن يتم الصرف إجباريًا على البطاقات، التي تشمل عدد 3 أفراد فأكثر، وفي حالة صرف البطاقة لأكثر من مرة من السلع التموينية، كما يحق لجميع البطاقات صرف كمامتين كحد أقصى أيًا كان عدد الأفراد اختياريًا.

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية الشهر الجاري صرف كمامة قماش واحدة فقط إجباريًا بشكل شهري على البطاقات التموينية، التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختياريًا للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل، وذلك اعتبارًا من اليوم 1-9-2020.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفى ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19)، مع عدم التزام بعض المواطنين حاليًا بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

و للاستفادة من قدرة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية، على أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد قاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلًا عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة أنحاء الجمهورية.​
قرار جديد من وزارة التموين بشأن صرف الكمامات الطبية على البطاقات
قرار جديد من وزارة التموين بشأن صرف الكمامات الطبية على البطاقات

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