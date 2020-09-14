الحكومة تكشف عن مؤشر خطير بشأن كورونا.. وتعلن خطة التعامل معه (فيديو)

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:20 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن المؤشر الخطير في الدول المحيطة بعودة أعداد إصابات كورونا بصورة أكبر مما كانت عليه في الموجة الأولى يتم وضعه في الحسبان وتم مناقشة خطة الاستعداد للموجة الثانية المحتملة لانتشار فيروس كورونا.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "في فصل الشتاء ستتزامن الإنفلونزا الموسمية مع الكورونا مع عدم وجود فوارق واضحة بين الكورونا والانفلونزا ولكن وصلنا لخبرة كبيرة في التعامل مع المواقف الصعبة".

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: "لدينا إمكانية لضم 320 مستشفى للعزل كما حدث في مايو الماضي وهناك قنوات اتصال مع أكثر من شركة للحصول على لقاح كورونا"، مشيرا إلى أنه يوجد اتفاق مع منظمة الصحة العالمية للحصول على 30 مليون جرعة فور إقرار أي لقاح.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 900 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84161 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 101009 حالة من ضمنهم 84161 حالة تم شفاؤها، و5648 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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