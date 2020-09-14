شاهد.. خبير مائي يفجر مفاجأة بالأدلة عن انهيار جزء من سد النهضة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:04 م
الدكتور أحمد الشناوي
الدكتور أحمد الشناوي
شيماء حسن
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قال الدكتور أحمد الشناوي، خبير الموارد المائية، إن انهيار جزء من سد النهضة الإثيوبي هو الذي تسبب في الفيضانات التي حدثت في السودان وتسبب في غرق 11 ولاية من 18 ولاية سودانية.

وأضاف "الشناوي" في لقائه ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الاثنين، أن ارتفاع الأمواج الناتج عن بناء سد النهضة كان السبب في انهيار السد السوداني.

وتابع "أسفل سهد النهضة هناك كهف على عمق 15 متر انهار، وكان السبب في ارتفاع منسوب المياه منذ أكثر من 100 سنة وهذا شيء غير طبيعي لم يشهده النيل قبل بناء سد الخراب الاثيوبي".

وحول مستقبل السودان في حال انهار سد النهضة، قال خبير الموارد المائية "إذا انهار السد السودان هتتشال من الخريطة، وهذا سيؤثر على السد العالي لأنه سد ركامي إذا تجاوزت كميات المياه من فوقه سيؤثر عليه بشكل كبير".

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قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إننا نعيش في بداية سنة مائية، والفيضان يصل إلى مصر في 3 أشهر "غسطس، وسبتمبر، وأكتوبر".

وتابع "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك أمطارًا على بعض محافظات الصعيد تنبأت الأرصاد بها خلال الأيام الماضية.

وأكد السباعي على أن الوضع في مصر مختلف عن السودان، ولا يمكن أن يحدث في مصر مثل ما حدث في السودان، لأننا اتخذنا الاستعداد الفنية والعلمية لمواجهة أي فيضانات وسيول.

وأشار إلى أن حجم الفيضان المتوقع على مصر وفقا للمؤشرات أكبر من المتوسط، وأعلى من العام الماضي، وهناك طوارئ طوال العام.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أن السد العالي جاهز لاستقبال السيول المتوقعة، ولا تأثير لفيضانات السودان على مصر.

واستطرد "الولايات المتحدة أدركت الخطأ الإنشائي لسد النهضة وهو ما دفعها إلى وقف المعونات لإثيوبيا، وليس حبًا لمصر كما أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما".

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فيضانات السودان سد النهضة انهيار السودان

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