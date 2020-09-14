47 % تراجع فى الاستثمارات الصينية بأستراليا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر
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تراجعت الاستثمارات الصينية في أستراليا خلال العام الماضي بأكثر من 47 %، و بما يزيد عن وتيرة تراجع هذه الاستثمارات في الدول الأخرى.
 
وأظهرت تقارير لباحثين في جامعة أستراليا الوطنية، انخفاض الاستثمارات الصينية في أستراليا من 8ر4 مليار دولار أسترالي (5ر3 مليار دولار أمريكي) خلال 2018 إلى 5ر2 مليار دولار أسترالي في 2019.
 
كما انخفضت هذه الاستثمارات على مدى السنوات الثلاث الماضية، منذ وصولها إلى ذروتها في 2016 مسجلة 8ر15 مليار دولار أسترالي.
 
وأشار الباحثون إلى أن التراجع الحاد للاستثمارات الصينية في أستراليا ربما يكون مرتبطًا باتجاه الصين نحو الاستثمار في الأسواق الصاعدة "والتصورات السلبية للصين عن مناخ الاستثمار في أستراليا".
 
وتراجعت الاستثمارات الصينية في أستراليا بمقدار النصف تقريبًا في أغلب القطاعات، وكان التراجع الأكبر في قطاعات التعدين والتطوير العقاري والتصنيع والزراعة، وهناك تحسن طفيف في قطاعات التشييد والتعليم والخدمات المالية.
 
و بحسب قاعدة بيانات جامعة أستراليا الوطنية  وصل إجمالي استثمارات الصين في أستراليا خلال السنوات الست الماضية إلى حوالي 3ر49 مليار دولار من خلال 361 مشروعًا استثماريًا صينيًا.

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