بث مباشر بث مباشر أهداف مباراة - أسوان 4 × 0 طنطا الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:10 م محمد مرعي Advertisements Advertisements حقق فريق أسوان فوز عريض على نظيره طنطا برباعية نظيفة في الدوري المصري الممتاز. أخبار تهمك صفقة القرن.. مانشستر سيتي يقدم عرضًا رسميًا لضم نجم أتلتيكو مدريد منذ أقل من ساعة الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى منذ ساعتين و 25 دقيقة نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي منذ أقل من ساعتين برشلونة يستهدف مهاجم الـ "تري كولور" منذ حوالي 3 ساعات فايلر يُشهر الكارت الأحمر في وجه نجم الأهلي منذ حوالي 3 ساعات تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته منذ حوالي 7 ساعات "الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء منذ حوالي 9 ساعات الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي.. واللاعب يرد منذ حوالي 3 ساعات الزمالك يكشف عن أسباب موافقته على مواجهة الحدود منذ ساعتين و 22 دقيقة ليس صلاح.. برشلونة يستهدف التعاقد مع «المرعب» لخلافة ميسي منذ أقل من ساعتين عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو) منذ حوالي 12 ساعة الأهلي يحسم صفقة جديدة منذ أقل من نصف ساعة عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية منذ ثلث ساعة باريس سان جيرمان يعلق على أزمة نيمار ببيان ناري منذ أقل من ساعة عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد بالدوري منذ أقل من ساعة أستاذ صحة عامة يحذر: كورونا لم ينته بعد ونشهد عودة غير آمنة (فيديو) منذ ساعتين