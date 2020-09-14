جنايات قنا تقضي بالمؤبد لـ ٣ متهمين خطفوا عامل وطلبوا فديه للأفراج عنه

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقي وشريف عفت مصطفى بأمانة سر صلاح فراج ومحمد حسنى وعلاء معتمد، بمعاقبة ٣ متهمين بالسجن المؤبد لقيامهم بخطف عامل وطلب فدية للأفراج عنه.

تعود أحداث القضية لشهر مايو ٢٠ ٢٠ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بقيام مجهولين باختطاف محمد ياسر رجب عامل وطلبوا من أسرته فدية ٥ الاف جنيه للأفراج عنه.

وكشفت تحريات المقدم محمد ايهاب خلف الله رئيس مباحث قسم قنا، أن مرتكبي الحادث كلا من محمد س م عامل واحمد ر ا سائق واحمد س م نجار حيث تربصوا للمجني عليه وقاموا باختطافه من منطقة الشئون بقنا.

وتم ضبط المتهمين وإحالتهم لمحكمة جنايات قنا حيث قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقي وشريف عفت مصطفى بأمانة سر صلاح فراج ومحمد حسنى وعلاء معتمد، بمعاقبتهم بالسجن المؤبد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 900 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84161 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 101009 حالة من ضمنهم 84161 حالة تم شفاؤها، و5648 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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