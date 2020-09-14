تعرف على بديل سانشو في مانشستر يونايتد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد قرر صرف النظر وإيقاف محاولاته من أجل التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة تيليجراف البريطانية بأن النادي الإنجليزي قرر التعاقد مع نجم آخر يلعب في مركز الجناح ومتواجد مع فريقه لفترة غير طويلة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن إدارة الشياطين الحمر تمتلك العديد من الخيارات على رأسها الكرواتي إيفان بيريسيتش نجم إنتر ميلان الإيطالي الذي حاول المان يونايتد التعاقد معه قبل موسمين بالإضافة إلى الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بيريسيتش البالغ من العمر 31 عامًا لعب مع بايرن ميونخ الألماني في الموسم الماضي على سبيل الإعارة وعلى الرغم من أنه قدم مستوى جيد إلا أن النادي البافاري قرر عدم تفعيل بند الشراء في عقده.

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