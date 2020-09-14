بيتر ميمي بعد إعلان فيلم موسى.. ياما في الجراب يا حاوي

بيتر ميمي بعد إعلان فيلم موسى.. ياما في الجراب يا حاوي
الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:58 م
الفجر الفني
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خلال خمس سنوات وبالتحديد منذ 2016، نجح المخرج بيتر ميمي في فرض اسمه كأحد أهم المخرجين المصريين، حيث قدم خلال تلك السنوات 10 أعمال فنية بواقع 6 أفلام و4 مسلسلات نجحت كلها دون استثناء، وبإطلاق الإعلان التشويقي لأحدث أعماله فيلم موسى أصبح فوراً من الأعمال المرتقبة خلال الفترة المقبلة ورقم 2 في تريندات موقع تويتر في مصر، فماذا يميز بيتر ميمي يجعله يحقق هذا النجاح في فترة قصيرة؟
المخرج بيتر ميمي مُحب دائماً لاقتحام عوالم جديدة، عالم الهاكرز في الهرم الرابع، المافيا والسلاح في الأب الروحي، عالم ضباط الشرطة في ثلاثية كلبش، تضحيات رجال الجيش في الاختيار، عاد بالزمن للاحتلال الإنجليزي في حرب كرموز، وسافر كازابلانكا للسطو على شحنة ألماس من المافيا ليحقق حينها أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.
أحدث العوالم التي يقتحمها بيتر ميمي هو عالم الخيال العلمي، من خلال فيل موسى والذي يقدم أول قصة روبوت في السينما العربية، من خلال طالب في كلية هندسة يخترع ليساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.
وشارك بيتر ميمي جمهوره قبل عام في تساؤل عبر فيسبوك ما إذا كانوا يحبون تجربة أشياء جديدة "من الإنسان الآلى" أم الإبقاء على ما يجيد تقديمه فعلاً، وعبرت نسبة 83% من الجمهور عن انتظارهم لابتكارات ميمي الجديدة، وقبل أن يمر عام واحد انتهى من تصوير فيلم موسى.
فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبد الله.