بيتر ميمي بعد إعلان فيلم موسى.. ياما في الجراب يا حاوي

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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خلال خمس سنوات وبالتحديد منذ 2016، نجح المخرج بيتر ميمي في فرض اسمه كأحد أهم المخرجين المصريين، حيث قدم خلال تلك السنوات 10 أعمال فنية بواقع 6 أفلام و4 مسلسلات نجحت كلها دون استثناء، وبإطلاق الإعلان التشويقي لأحدث أعماله فيلم موسى أصبح فوراً من الأعمال المرتقبة خلال الفترة المقبلة ورقم 2 في تريندات موقع تويتر في مصر، فماذا يميز بيتر ميمي يجعله يحقق هذا النجاح في فترة قصيرة؟
المخرج بيتر ميمي مُحب دائماً لاقتحام عوالم جديدة، عالم الهاكرز في الهرم الرابع، المافيا والسلاح في الأب الروحي، عالم ضباط الشرطة في ثلاثية كلبش، تضحيات رجال الجيش في الاختيار، عاد بالزمن للاحتلال الإنجليزي في حرب كرموز، وسافر كازابلانكا للسطو على شحنة ألماس من المافيا ليحقق حينها أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.
أحدث العوالم التي يقتحمها بيتر ميمي هو عالم الخيال العلمي، من خلال فيل موسى والذي يقدم أول قصة روبوت في السينما العربية، من خلال طالب في كلية هندسة يخترع ليساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.
وشارك بيتر ميمي جمهوره قبل عام في تساؤل عبر فيسبوك ما إذا كانوا يحبون تجربة أشياء جديدة "من الإنسان الآلى" أم الإبقاء على ما يجيد تقديمه فعلاً، وعبرت نسبة 83% من الجمهور عن انتظارهم لابتكارات ميمي الجديدة، وقبل أن يمر عام واحد انتهى من تصوير فيلم موسى.
فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبد الله.

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