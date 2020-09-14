غلق جميع المقاهي في محافظة قنا بسبب مباراة المارد الأحمر

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أغلقت شرطة المرافق والاجهزة التنفيذية في محافظة قنا، منذ قليل، المقاهي والكافيهات بشتى مراكز المحافظة، بسبب دواعٍ أمنية.
وأوضح مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع شرطة المرافق، قامت بغلق المقاهي والكافيهات، لدواعٍ أمنية، مرجحا أن يكون السبب هو مباراة الاهلي والاتحاد السكندري.

وتابع المصدر، أنه من المتوقع حدوث تجمعات لمشجعي النادي الاهلي، حال فوزه على الاتحاد السكندري، وذلك للحد من التجمعات من أجل الح من انتشار فيروس كورونا المستجد.
جدير بالذكر أنه أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر لها أن تقام على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وضم تشكيل الأهلي كلا من:-


حراسة المرمى: محمد الشناوي


خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول


خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - جونيور أجاي - أحمد الشيخ


خط الهجوم: أليو بادجي - مروان محسن.


البدلاء:-
مصطفى شوبير - محمود كهربا - وليد سليمان - عمروة السولية - محمد مجدي "أفشة" - محمود وحيد - أحمد فتحي - جيرالدو - عربي بدر

كما أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الأهلي، في المباراة التي ستقام على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على النحو التالي:-

حراسة المرمرى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: محمود شعبان - إسلام جمال - محمود رزق - صبري رحيل

خط الوسط: مروان عطيه - عمرو الميداني- كريم الديب

خط الهجوم: أحمد رفعت - رزاق سيسيه - خالد قمر.

البدلاء:-
عمرو خليل - السيد سالم - هشام محمد - أسامة عزب - أحمد راشد - عبد الغني محمد - أنس سلتو - مروان النجار - أحمد حجي..

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