صاحبة عربة ساندويتشات بشبرا الخيمة تناشد الحكومة للحصول على تصريح.. ورئيس الحي يتدخل (فيديو)

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روت شيماء، مالكة عربة ساندويتشات بشبرا الخيمة، تفاصيل معاناتها بسبب صعوبة الحصول على تصريح من الحي.



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"على قناة صدى البلد "إحنا 3 شقيقات بنات، ووالدي ووالدتي مرضى ونشرنا فيديو مناشدة للحصول على تصريح بالعربية"، مشيرة إلى أنها حصلت على تصريح من وزارة الصحة، وتصريح ممارسة كهربائية.



وتابعت "لم أستطع الحصول على ترخيص من الحي، وحاولت التواصل مع نائب الدائرة ولم أستطع أيضا".



ومن جانبه قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس حي شبرا الخيمة، "المدرسة الابتدائية التي كانت تقف أمامها العربة تقدمت بشكوى إلى الحي، وتم اتخاذ قرار بنقل العربية إلى مكان آخر لا يعيق حركة المرور، مراعاة لظروفهم الاجتماعية"، مؤكدا أنه سيصدر تصريح من الحي لتقنين وضع العربة.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 900 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84161 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 101009 حالة من ضمنهم 84161 حالة تم شفاؤها، و5648 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



