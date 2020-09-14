عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنهم قرروا السماح بإقامة صلاة الجنازة في المساجد التي لها أفنية أو صحن مفتوح، مؤكدا أن الأماكن المفتوحة أثبتت أنها أكثر أمنا فيما يخص الوضع الصحي.





وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن صلاة الجنازة ستقام في المساجد المفتوحة وفق الإجراءات الاحترازية دون خوف، ولكن لن تقام صلاة الجنازة داخل مسجد مغلق.





وأكد أن قرارات الفتح طالت المناطق التي لا خوف منها، منوها بأن فيروس كورونا لم ينتهي أو لن نتهي في المستقبل المنظور، منوها بأن احتمالات حدوث موجة ثانية مازال قائما، ووارد بشدة.



