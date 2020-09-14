السيطرة على حريق بمنزل بقرية دملو ببنها

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شهدت منطقة دملو التابعة لمركز ومدينة بنها بالقليوبية، نشوب حريق بمنزل مكون من دور واحد مبنى بالطوب اللبن على فرع دمياط، كما امتد الحريق للنشوب بجزء من مركب للصيد كانت بجوار المنزل، دون حدوث خسائر بشرية أو إصابات.



تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدجير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بمنزل من الطب اللبن على ضفاف فرع دمياط بنطاق قرية دملو التابعة لمركز ومدينة بنها، كما امتد الحريق للنشوب بمركب كانت بجوار المنزل، دون حدوث خسائر بشرية أو إصابات.



وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الحريق ومتمت السيطرة على الحريق بالمنزل حيث تبين أن المنزل مبنى على مساحة 175 متر من الطوب اللبن، بالإضافة إلى أن المركب للصيد طولها 2 متر، ونشب الحريق بربع متر فقط منها، وتم تحرير محضر بالواقعة.