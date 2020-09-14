منال سلامة تكشف أعن صعب لحظات حياتها

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
كشفت الفنانة منال سلامة عن تفاصيل حادث السير الذي تعرضت له منذ أيام بصحبة ابنتها وصاحبة نجلتها فى طريق الساحل الشمالي، قائلة: "أنا أؤمن بالحسد لأنه مذكور في القرآن الكريم ولكن حادث السير الذي وقع لنا قدر من عند الله والحمدلله على كل شىء".

وأضافت "سلامة"، خلال برنامج "أحلى الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها منذ أيام دعتها صاحبتها على القدوم إلى الساحل الشمالي عدة أيام لتغيير الجو رغم أنها لم تنو الذهاب إلى الساحل على الإطلاق، معقبة: "لكن طلبها أخجلني ووافقت على القدوم إلى الساحل أنا ونجلتي من باب المجاملة لصاحبتي".

وتابعت: "أنا مصابة بشد بسيط في الدسك وطالبت صاحبتي عدم الحضور لأن الطريق طويل والسواقة غير محببة وأنا متعبة ولكنها أرسلت سيارة بسائق لنا"، مشيرة إلى أنها خلال الطريق شعرت قبل وقوع الحادث بخمس دقائق أن تقوم بالسواقة بدلا من السائق ولكنها خشيت أن يتم إحراجه".

وأوضحت الفنانة منال سلامة أن عينيها غفلت لمدة 10 ثواني وفوجئت بانفجار إطار السيارة وانقلبت السيارة أكثر من ثلاث مرات، معقبة: "بعد خروجي أنا وابنتي أميرة وصاحبتها سلمى كانت ملابسنا ووجوهنا مملوءة بالدم ولم أعرف مصدر الدم من أين ولكن خوفي الشديد كان على ابنتي أميرة وصاحبتها سلمى لأنه كان الرعب والخوف الشديد ظاهر على وجوههم مع صرخات هيستيرية منهم.

وواصلت: "الحمد لله انكتب لنا عمر جديد وستر ربنا كبير وكان عظيما علينا"، مشيرة إلى أنها بمجرد أن فتحت عينها "لقيت خمسين شخص أمامى يطلبون المساعدة لي ولابنتي وصاحبتها ومن فرط الخوف لابنتي رجعت وكنت خائفة جدًا عليها وطالب دكتور نفسي ممن كانوا بجوارنا أن تُنقل أميرة ابنتي إلى المستشفى فورًا، وجاءت سيارة الإسعاف خلال دقيقتين وذهبت إلى مستشفى العلمين وتم عمل اللازم لابنتي ولنا جميعا".

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

صفقة القرن.. مانشستر سيتي يقدم عرضًا رسميًا لضم نجم أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي.. واللاعب يرد

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يُشهر الكارت الأحمر في وجه نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتحرك لضم نجم العين الإماراتي

منذ أقل من ساعة

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يستهدف مهاجم الـ "تري كولور"

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع هدفي الأهلي

منذ 18 دقيقة

أستاذ صحة عامة يحذر: كورونا لم ينته بعد ونشهد عودة غير آمنة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد بالدوري

منذ ساعتين و 15 دقيقة

نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ليس صلاح.. برشلونة يستهدف التعاقد مع «المرعب» لخلافة ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

الزمالك يتحرك لضم نجم العين الإماراتي

09:04 م

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

06:01 م

الأهلي يحسم صفقة جديدة

08:03 م

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع هدفي الأهلي

09:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر