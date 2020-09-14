منال سلامة تكشف أعن صعب لحظات حياتها



وأضافت "سلامة"، خلال برنامج "أحلى الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها منذ أيام دعتها صاحبتها على القدوم إلى الساحل الشمالي عدة أيام لتغيير الجو رغم أنها لم تنو الذهاب إلى الساحل على الإطلاق، معقبة: "لكن طلبها أخجلني ووافقت على القدوم إلى الساحل أنا ونجلتي من باب المجاملة لصاحبتي".



وتابعت: "أنا مصابة بشد بسيط في الدسك وطالبت صاحبتي عدم الحضور لأن الطريق طويل والسواقة غير محببة وأنا متعبة ولكنها أرسلت سيارة بسائق لنا"، مشيرة إلى أنها خلال الطريق شعرت قبل وقوع الحادث بخمس دقائق أن تقوم بالسواقة بدلا من السائق ولكنها خشيت أن يتم إحراجه".



وأوضحت الفنانة منال سلامة أن عينيها غفلت لمدة 10 ثواني وفوجئت بانفجار إطار السيارة وانقلبت السيارة أكثر من ثلاث مرات، معقبة: "بعد خروجي أنا وابنتي أميرة وصاحبتها سلمى كانت ملابسنا ووجوهنا مملوءة بالدم ولم أعرف مصدر الدم من أين ولكن خوفي الشديد كان على ابنتي أميرة وصاحبتها سلمى لأنه كان الرعب والخوف الشديد ظاهر على وجوههم مع صرخات هيستيرية منهم.



وواصلت: "الحمد لله انكتب لنا عمر جديد وستر ربنا كبير وكان عظيما علينا"، مشيرة إلى أنها بمجرد أن فتحت عينها "لقيت خمسين شخص أمامى يطلبون المساعدة لي ولابنتي وصاحبتها ومن فرط الخوف لابنتي رجعت وكنت خائفة جدًا عليها وطالب دكتور نفسي ممن كانوا بجوارنا أن تُنقل أميرة ابنتي إلى المستشفى فورًا، وجاءت سيارة الإسعاف خلال دقيقتين وذهبت إلى مستشفى العلمين وتم عمل اللازم لابنتي ولنا جميعا".





كشفت الفنانة منال سلامة عن تفاصيل حادث السير الذي تعرضت له منذ أيام بصحبة ابنتها وصاحبة نجلتها فى طريق الساحل الشمالي، قائلة: "أنا أؤمن بالحسد لأنه مذكور في القرآن الكريم ولكن حادث السير الذي وقع لنا قدر من عند الله والحمدلله على كل شىء".