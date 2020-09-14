جامعة المنيا توضح الحالة الصحية لـ "إيمان" سيدة المستشفى

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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بشأن ما تداولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن وفاة المغفور لها «أيمان أحمد نجاح أنور»، وجب التوضيح بأن المريضة حضرت إلى مستشفى المنيا الجامعي للنساء والتوليد بأعراض إشتباه بفيروس كورونا وتعانى من إرتفاع حاد في درجة الحرارة وتدهور في العلامات الحيوية للمريضة وتم إستقبال المريضة فورًا وإجراء الإسعافات الأولية والدخول إلى غرفة العزل بالعناية المركزة تحت أشراف فريق من أطباء النساء والتوليد حيث أن المريضة كانت حامل في الشهر السابع وأطباء العناية المركزة.


بعد استقرار حالة المريضة تم استدعاء أطباء قسم القلب والصدر لمباشرة الحالة وتم إجراء كل التحاليل اللازمة وكذلك الاشعة المقطعية والتى أثبتت عدم التأكد من أشتباه عدوى فيروس كورنا إلا بعد إجراء مسحة PCR والتى تم إجراؤها للمريضة بمستشفى صدر بنى مزار يوم 592020 من قبل أهل المتوفاه ولم تظهر النتيجة حتى وفاة المريضة.
وقد أستقر الراى الطبى على البدء فورا فى برتوكول العلاج الخاص بعدوى.. فيروس كورنا والمعتمد من وزارة الصحة ولجنة التعامل مع هذه الحالات بالمستشفى الجامعى وهو عبارة عن "مضادات حيوية – خافض للحراة – مضادات للتجلط".

وقد أستقرت حالة المريضة لمدة 48 ساعة وذلك يومى السبت والأحد وهذا مثبت من فحص الأوراق الخاصة بالمتابعة والمسجلة بتذكرة المريضة مع المتابعة الدقيقة من الأطقم الطبية المتخصصة والذين أوصوا بإستمرار برتوكول العلاج.
إلا أنه فى يوم الأحد الساعة التاسعة مساءً حدث تدهو مفاجى فى حالة المريضة داخل العناية المركزة من حيث أنخفاض حاد فى الضغط والنبض وإنخفاض نسبة الأوكسجين فى الدم ودرجة الوعى العام للمريضة وعلى الفور تم التدخل من جانب أطقم العناية المركزة لإجراء الإسعافات اللازمة ولكن حدث توقف مفاجي فى عضلة القلب وحاول الأطباء إجراء الأنعاش القلبى ولكن عضلة القلب لم تستجيب للإنعاش.

تم أعلان وفاة المريضة فى تمام الساعة العاشرة مساء وكان التشحيص المبدئى هبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة جلطة فى الشريان الرئوى وفى هذه الأثناء تدخل أهل المريض بالإعتداء على الأطقم الطبية أثناء تادية واجبهم وان الفيديو المتداول قد تم تصويره داخل العناية المركزة بعد أعلان وفاة المريضة وتم تحرير مذكرة أثبات حالة بالواقعة.

وعقب العلم بملابسات الحالة من قبل رئيس الجامعة تم تشكيل لجنة مكونة من عميد الكلية والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية مدير مستشفى القلب والصدر لفحص ملابسات الوفاة من كل جوانبها لبيان ما تم إتخاذه من إجراءات طبية وعلاجة مع المريضة وتماشيها مع البرتوكول المتبع وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة وجود أى تقصير أن ثبت ذلك.

وسوف يتم الإعلان عن نتيجة التحقيق بكل شفافية للرأى العام فى موعد أقصاه 48 ساعة وأن إدارة المستتشفى تأسف لما حدث من أهل المتوفاه من التعدى على الأطقم الطبية وإنتهاك حرمة المتوفاه وحرمة المستشفى بالتصوير بعد إعلان وفاتها.

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